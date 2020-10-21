ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى أمريكا للتنس بمنافسات الزوجى

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جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة الـ 163 عالمياً لسيدات التنس، إلى ربع نهائي تشالنجر أمريكا للتنس في مسابقة الزوجي بعد الفوز على زوجي بولندا 2-0 (7-5 ، 5-7 ، 10-7)، وكانت ميار قد ودعت بطولة أمريكا بمنافسات الفردى أمام لاعبة الولايات المتحدة كايلا داي وانتهت المباراة بنتيجة (6-7) و(5-7) لصالح الأمريكية.
من جانبه، أكد شريف منصف وكيل فتاة مصر الذهبية وبطلة التنس المصرية العالمية ميار شريف بأنه تم الالتزام مع النادي الأهلي بكلمة قبل انتشار وباء كوڤيد 19 من خلال اتفاق شفهي، وهو يعتبر هذه الكلمة "تعاقد"، مشيراً إلى أن الالتزام هو بلعب الدوري الذي يبدأ في ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع باسم النادي الأهلي.
وقد تداول في مواقع الأخبار الفترة الأخيرة أننا سنقرر موقفنا من التعاقد بعد المفاضلة بين العروض المقدمة، وهذا ما وضحة وكيل اللاعبة أن المناقشة سوف تكون في آلية تنفيذ العقد، وليس فى أي عروض أخري مقدمة، مهما كانت قيمتها، لأنة كما جاء علي لسانه "أحنا ادينا كلمة، واحترام الكلمة أساس مهم في الرياضة والحياة، واحنا مش هنعمل مزاد".
الجدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة الي مصر بعد تأهلها للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس للمرة الأولي في تاريخ التنس المصري، وذلك للاحتفال بالأنجاز مع الشعب المصري والترتيب للمرحلة القادمة علي عدة أصعدة.
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