شكرا لقرائتكم مجلس أسوان يجتمع لبحث السير الذاتية للمدربين استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان جلسة جديدة خلال ساعات، من أجل بحث السير الذاتية لعدد من المدربين لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر لأحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على قطاع الكرة فى تصريحات خاصة: سنطرح أسماء بعض المدربين فى جلسة خاصة مع المجلس اليوم، ونبحث عن مدرب شاب لديه طموح تحقيق إنجاز جديد مع أسوان ولكن حتى الآن لا يوجد إسم معين، وسنتبادل الاقتراحات مع جلس الإدارة ونحدد.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد إجتماع مشترك مع لجنة الكرة إستمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجية الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

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كما قرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف أحمد مصطفى بيبو وأحمد مارادونا أحمد كمال والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

ويواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة إجتماعاتهم لبحث السير الذاتية للمديريين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان فى الموسم الجديد 2020/2021.