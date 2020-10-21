شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يواجه أزمة حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجه اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أزمة جديدة تتمثل في موعد إنهاء بطولة الدوري الممتاز، في موعدها المحدد يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد اقتراب مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من التأجيل لتقام يومي 30 أو 31 من الشهر الجاري.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ " اليوم السابع ":" أن هناك حالة من الغموض و التخبط في موعد إنهاء الدوري ، في حالة تأجيل الاتحاد الأفريقي للقاء الزمالك بشكل رسمي، سنواجه أزمة في موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري، وهذه الأزمة قد تؤدي لإنهاء الدوري أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر المقبل بسبب نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 6 نوفمبر في حالة تأهل الزمالك للنهائي ، ومن بعدة التوقف الدولي للمنتخب في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.

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أضاف المصدر :"الحل الوحيد لانهاء البطولة في موعدها هو موافقة الزمالك على خوض لقاء الإسماعيلي يوم 24 أو 25 أكتوبر الجاري، لكن هناك تخوف من رفض الزمالك تمسكاً بمبدأ تكافؤ الفرص وهو أن يخوض بيراميدز مواجهته أمام المقاولون العرب في نفس الموعد".

وأوضح المصدر :"الزمالك يتصارع مع بيراميدز على المركز الثاني لمسابقة الدوري، وبعد تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس الكونفيدرالية المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري أمام نهضة بركان المغربي، فإنه من المستحيل انهاء الدوري في موعده إذا تمسك الأبيض بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكمل المصدر :"في حالة صدور قرار رسمي بتأجيل لقاء الزمالك والرجاء، فالمباراة ستقام يومي 30 أو 31 أكتوبر الجاري ونهائي دوري الأبطال سيكون في موعده 6 نوفمبر المقبل، ومن المعروف أن المنتخب الأول سيبدأ معسكره يوم 9 من الشهر ذاته استعداداً لمواجهتي توجو يومي 14 و17 بنفس الشهر، على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 18 وهو ما يؤكد أن الدوري سينتهي يوم 21 نوفمبر المقبل حال تمسك الأبيض بمبدأ تكافؤ الفرص".