شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تعقد اجتماعا مع موسيماني عقب مباراة الوداد.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مبارة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وترغب اللجنة في مناقشة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق مع المدرب الجنوب أفريقي الذى تولّى مسئولية تدريب الفريق أوائل أكتوبر الجاري.

وتتطلع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف للتعرف على وجهة نظر موسيماني في بعض الأمور الخاصة بالفريق، وكان من المقررعقد هذه الجلسة الفترة الماضية ولكن تم الإتفاق على التأجيل لما بعد مباراتي الذهاب والعودة أمام بطل المغرب من أجل عقد هذه الجلسة التىى سيحضرها محمود الخطيب رئيس الاهلي والمشرف على الكرة ، وحسم الاهلي لقاء الذهاب لصالحه السبت الماضي في المغرب بالفوز بثائية نظيفة ويرغب الاحمر في الصعود لنهائي البطولة بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل.

وخصص الجهاز الطبي للأهلي برنامج علاج مائي لكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من أجل أداؤه الفترة الحالية في إطار خطة الجهاز لعلاج اللاعب من الإصابة التى عانى منها مؤخراً في الركبة ، ويؤدي نيدفيد في الوقت الحالي جزءاً من برنامجه التأهيلي الذي يتضمن خوض تدريبات مائية ورملية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وكان كريم نيدفيد قد أجرى مؤخراً جراحة في غضروف الركبة وهي الجراحة الثالثة التى يُجريها اللاعب خلال الفترة الماضية بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ18 شهراً بسبب أكثر من جراحة في منطفة الركبة.

ويتابع الجهاز الطبي تحسن حالة اللاعب من أجل الاطمئنان علي جاهزيته للدفع به في مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية وذلك بالجري حول الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار تجهيزه للمرحلة القادمة والعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق.

في تصريحات سابقة ، قال كريم نيدفيد إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة ، موضحاً: "سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الأفريقي".