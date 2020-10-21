شكرا لقرائتكم أسوان يوجه الشكر لـ كشرى ويكلف بيبو بتولى تدريب الفريق مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجية الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد أن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

كما قرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف أحمد مصطفى بيبو وأحمد مارادونا أحمد كمال والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

وتواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة إجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمديريين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان فى الموسم الجديد 2020/2021.

وفى وقت سابق من جانبه، أبدى أحمد كشرى، استياءه من بعض مسئولى ناديه الذين وصفهم بأصحاب "الوشين"، مؤكدًا أنه لا يتخذ النادى ترانزيت.

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وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كنت صريحًا من البداية مع مسئولى أسوان، وقلت إن جالى عروض مميزة والناس قالتلى مقدرين موقفك ودورك مع الفريق، ولكن لقيت بعض الناس المسئولة فى النادى بتقول إن كشرى خد أسوان ترانزيت، وبجد مش عارف أقولهم إيه غير أنهم بوشين".

وتابع كشرى: "علاقتى مع أسوان أبدية وعقدى ممتد مع الفريق حتى نهاية المباراة الأخيرة بالدورى، ولا أنكر هذا النادى، ولكن ما الخطأ الذى ارتكبته حتى اتهم بمثل هذه الاتهامات، كل لاعبى فريقى تلقوا عروضاً أليس طبيعى أن أتلقى عروضاً مميزة مثلهم؟!".

وعن قرار اتحاد الكرة بمنع المدربين من تدريب ناديين فى موسم واحد قال كشرى، "كنت أتمنى أن يطبق على الطرفين المدرب والنادى أيضاً وليس المدرب وحده، مفيش مدرب عايز يتنطط من نادى لنادى، وفى مسئولين ممكن بكلمة ينهوا رحلتك وتعبك مع نادى فى لحظة، لازم يكون فى مراعاة لمثل هذه الأمور".

وعن مباراة الأهلى والزمالك مع الأندية المغربية قال كشرى، "الفريقان قدما مباريات رائعة، وسبب تفوقهما فى رأيى هو دفاعهما المميز، أى فريق يدافع كويس لازم يكسب، وفى لقاءات الإياب لازم يكون فى توازن ولا ينظر اللاعبون لنتيجة مباراة الذهاب، ولازم يسجلوا هدف مبكر فى الشوط الأول حتى ننهى آمال الرجاء والوداد فى التأهل نهائياً".