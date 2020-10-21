شكرا لقرائتكم مصدر بالكاف عن مباراة الزمالك والرجاء: يوجد مقترح بإقامتها 31 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف"، عن أن هناك موعد مقترح بإقامة مباراة الإياب بين الزمالك و الرجاء يوم 31 أكتوبر الجاري ، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بدلاً من السبت المقبل، بعد طلب مسئولو نادي الرجاء المغربي من مسئولو " كاف" تأجيل المباراة لمدة أسبوع لحين شفاء اللاعبين من فيروس كورونا.

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وأصدرت وزارة الصحة المغربية قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه حيث وصلت إلى 9 حالات ، وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول الرجاء البيضاوى في حجر صحي لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنع سفر المغربى إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، مثلما كان محدد من قبل للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك ما جعل الفريق المغربى يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة، بعدما طالبت وزارة الصحة بالمغرب أن يخضع كل اللاعبين بالرجاء وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 27 أكتوبر الجاري.

تابع المصدر لـ " الخليج 365 " أن مباراة الأهلي و الوداد المغربي يوم الجمعة في موعدها وتحديداً بعد وصول فريق الوداد للقاهرة أمس ، وسيتم إجراء مسحة كورونا للاعبي الوداد للإطمئنان على اللاعبين من فيروس كورونا ، خاصة أنه كان هناك مقترح أيضا بتأجيل المباراة و إقامتها في نفس موعد مباراة الزمالك و الرجاء لتكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة لكن وصول الوداد للقاهرة منع تأجيل اللقاء.