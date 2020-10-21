شكرا لقرائتكم ماجد سامى يضع الرتوش الأخيرة لتجديد تعاقد محمد عبد المنصف مع دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادى وادى دجلة، الاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، على تجديد تعاقده لمدة عامين مقبلين، بداية من الموسم الجديد، حيث ينتهى عقد الحارس مع ناديه بنهاية الدورى الحالى، وتمسك دجلة بتجديد تعاقد "أوسة" موسمين وليس موسم واحد مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

ومن المنتظر أن يعقد المهندس ماجد سامى، مالك أندية دجلة، جلسة مع محمد عبد المنصف، سيتم خلالها وضع الرتوش الأخيرة، وتوقيع العقود بشكل رسمى بين الطرفين.

وقدم "أوسة" مستوى مبهر خلال الموسم الحالى مع وادى دجلة، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلاً عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود محمد عبد المنصف، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة"، "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع رداً على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

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وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطي أرقام عصام الحضري في الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب في البطولة المحلية".

من جانبه أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن محمد عبد المنصف، ضمن حسابات الجهاز الفنى للفراعنة، موضحًا أنه يتابع جميع حراس فرق الدورى للوقوف على مستواهم قبل أن يقع الاختيار على ثلاثة منهم للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أن محمد الشناوى حارس الأهلى يعد رقم 1 فى مصر بالوقت الحالى.

أضاف مدرب حراس مرمى الفراعنة، أنه يتابع جيدًا محمد عبد المنصف، الذى لفت جميع الأنظار بتألقه مع غزلان وادى دجلة، ويقدم مستوى مميزًا فى الوقت الحالى، لذلك أصبح ضمن حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى.

وتشهد الفترة الحالية، تألق لافت للأنظار لمحمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوى، وكان أوسة أكد أنه ما زال يمتلك الطموح والرغبة فى الاستمرار بالملاعب، لتحطيم الأرقام القياسية، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة أنه يشعر بقدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الإنجازات فى المرحلة المقلبة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحطيم أرقام السد العالى عصام الحضرى والذى اعتزل اللعبة من الموسم الماضى.

أضاف عبد المنصف، أنه يطمح للاستمرار فى الملاعب لسن 47 عامًا لتحطيم رقم الحضرى الذى اعتزل فى سن الـ 46، قائلاً: "حققت أرقاما قياسية وأسعى لتحقيق المزيد لشخصى ولمصر، وشاركت فى 24 موسما متتاليا فى الوقت الذى شارك الحضرى وحسام حسن فى 21 موسم فقط، وشاركت فى 35 ألف دقيقة بالدورى، فضلاً عن الوصل للمشاركة فى المباراة رقم 403، والسد العالى شارك فى 451 وسأصل لهذا الرقم بمشاركتى فى الموسمين المقبلين".