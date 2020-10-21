شكرا لقرائتكم النصر يفقد مايكون وبيتي مارتينيز لعدة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الثلاثاء، عن إصابة الثنائي مايكون بيريرا وبيتي مارتينيز، وغيابهما عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح النصر في حسابه على "تويتر" أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز سيغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء النصر أمام الفتح.

بينما يفقد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا من أسبوع إلى 10 أيام بسبب الإصابة أيضا في ذات اللقاء.

يذكر أن النصر خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الفتح بهدفين لهدف.