شكرا لقرائتكم سولشاير: الفوز على باريس جاء بطعم "مختلف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز مانشستر يونايتد مجددا في ضيافة باريس سان جيرمان لكن الانتصار يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لم يمنح النادي نفس سعادة المرة السابقة من وجهة نظر المدرب أولي غونار سولشاير.

وانتهت آخر زيارة ليونايتد إلى باريس في 2019 بالفوز 2-1 بعد هدف من ماركوس راشفورد من ركلة جزاء قرب النهاية ليضمن النادي آنذاك التأهل إلى دور الثمانية بقاعدة الهدف خارج الأرض، بينما جاء انتصار الثلاثاء بالنتيجة ذاتها في بداية منافسات المجموعة الثامنة.

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وصرح سولشاير بعدما سجل راشفورد أيضا هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية: هذا شعور مختلف عن آخر مرة فزنا هنا، فنحن في بداية دور المجموعات لكننا حققنا الفوز على فريق رائع، ففي آخر مرة كانت مباراة إقصائية وكانت الاحتفالات صاخبة، لكن هذه المرة كانت الأجواء مختلفة مع غياب المشجعين لكنه يبقى انتصارا رائعا ونحن نستحق الفوز.

وسيلعب يونايتد الأسبوع المقبل مع لايبزيغ الألماني الذي يتصدر المجموعة بعد الفوز 2-صفر على إسطنبول باشاك شهير التركي، وقال سولشاير: ندرك أننا نحتاج إلى عشر نقاط للتأهل إلى الدور التالي لذا فإن مباراة الأسبوع المقبل ستكون مهمة جدا. يتبقى الكثير من المباريات.

وأظهر يونايتد صلابة دفاعية أيضا وأجاد الشاب أكسل توانزيبي أمام الثنائي الخطير كيليان مبابي ونيمار رغم أنه شارك في أول مباراة مع يونايتد في عشرة أشهر، وزاد: ديفيد دي خيا حارس يونايتد لقد أدى بشكل لا يصدق. لقد واجه اثنين من أفضل لاعبي العالم هما نيمار ومبابي لذا فقد أدى بشكل رائع جدا. أنا سعيد حقا من أجله، لقد تعرض للحظات صعبة بسبب الإصابات لكنه أظهر اليوم قدرته على خوض المباريات الكبيرة.