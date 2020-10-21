شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يصدم سان جيرمان بفوز مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه مانشستر يونايتد الإنجليزي إنذارا مبكرا لمضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانتزع فوزا غاليا 2 - 1 عليه يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بالبطولة والتي شهدت أيضا فوز لايبزيغ الألماني على اسطنبول باشاك شهير التركي 2 - صفر.

وتصدر لايبزيغ المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.

على استاد "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس ، وأمام مدرجات خاوية تماما من الجماهير بسبب الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" ، لقن مانشستر يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان وصيف حامل لقب البطولة درسا قاسيا وتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 23 .

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ورد سان جيرمان في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق النيران الصديقة حيث سجله الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 .

ولكن مانشستر يونايتد خطف الفوز الثمين بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 87 ليتوج به اللاعب الجهد الكبير له ولفريقه في المباراة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تقدم لايبزج على اسطنبول باشاك شهير في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الإسباني أنجيلينو خوسيه تاسيندي في الدقيقتين 16 و20 .

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للايبزيغ.