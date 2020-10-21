شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى أمريكا للتنس بمنافسات الزوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة الـ163 عالمياً لسيدات التنس، إلى ربع نهائى تشالنجر أمريكا للتنس فى مسابقة الزوجى بعد الفوز على زوجى بولندا 2-0 (7-5 ، 5-7 ، 10-7)، وكانت ميار قد ودعت بطولة أمريكا بمنافسات الفردى أمام لاعبة الولايات المتحدة كايلا داى وانتهت المباراة بنتيجة (6-7) و(5-7) لصالح الأمريكية.

من جانبه أكد شريف منصف وكيل فتاة مصر الذهبية وبطلة التنس المصرية العالمية ميار شريف بأنه تم الالتزام مع النادي الأهلي بكلمة قبل انتشار وباء كورونا من خلال اتفاق شفهى، وهو يعتبر هذه الكلمة "تعاقد"، مشيراً إلى أن الالتزام هو بلعب الدورى الذى يبدأ فى ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع باسم النادى الأهلى.

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وقد تداول فى مواقع الأخبار الفترة الأخيرة أننا سنقرر موقفنا من التعاقد بعد المفاضلة بين العروض المقدمة، وهذا ما وضحة وكيل اللاعبة أن المناقشة سوف تكون في آلية تنفيذ العقد، وليس فى أي عروض أخري مقدمة، مهما كانت قيمتها، لأنة كما جاء على لسانه "أحنا ادينا كلمة، واحترام الكلمة أساس مهم في الرياضة والحياة، واحنا مش هنعمل مزاد".

جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، وذلك للاحتفال بالأنجاز مع الشعب المصري والترتيب للمرحلة القادمة على عدة أصعدة.