شكرا لقرائتكم خبر عن لمتنا الحلوة.. مباراة خماسى تجمع الصقر والكابيتانو وزيزو وأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بحسام غالى كابتن الأهلى السابق ومحمد زيدان نجم الفراعنة الأسبق، والفنان أمير كرارة، خلال مشاركتهم فى مباراة كرة قدم خماسية برفقة أصدقائهم، وعلق الصقر على الصورة قائلاً "لمتنا الحلوة".



احمد حسن

وأطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الأهلى والزمالك للوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر فى أفريقيا" من أجل دعم الأهلى والزمالك للوصول إلى النهائى، وأن تكون البطولة مصرية.

وطالب أحمد حسن جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والبعد عن التعصب، مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، سيكون فخر كبير.