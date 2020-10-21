شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "مابتعرفوش تلعبوا" سر تألق لاعبى الزمالك مع فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويظل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، واحدًا من المدربين الذين تركوا علامة بارزة فى تاريخ القلعة البيضاء سواء مع اللاعبين أو الجماهير، والذى مازال يرتبط بذكريات جيدة معهم حتى الآن، بعدما نجح فى التتويج مع الأبيض فى موسم "الثنائية" بلقبى الدورى الممتاز وكأس مصر، ويعد أحد الأسباب الهامة التى ساهمت فى تألق لاعبى الزمالك مع فيريرا هى العلاقة الجيدة التى نجح فى تكوينها مع اللاعبين منذ المران الأول، ويحكى العديد من نجوم القلعة البيضاء الذين تواجدوا معه صدمتهم فى حديثه لهم فى المران الأول له داخل قلعة ميت عقبة، حيث قال باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك السابق ولاعب الإنتاج الحربى الحالى، أن بقاء البرتغالى جوسفالدو فيريرا على رأس الجهاز الفنى للفريق الأبيض كان سيضمن حصول الفارس الأبيض على لقب الدورى كل موسم، خاصة أنه واحد من أفضل عشرة مدربين فى العالم، وحال استمراره بالقلعة البيضاء كان سيضمن الحصول على لقب الدورى كل موسم.

وعن جلسته مع فيريرا، يقول باسم مرسى: "كان هناك جلسة جمعته مع فيريرا قبل رحيله استمرت ساعتين، طالبة خلالها بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بالحديث عن خارج الملعب، مؤكداً أن البرتغالى فيريرا من أفضل المدربين فى العالم، قائلاً "كل لاعب فى الزمالك يحتفظ بشىء لتخليد فترة فيريرا مع الزمالك، الخواجة أثر بنا جميعًا وقال لنا فى المران الأول أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم، وظهرت بصماته علينا جميعا"، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بالحذاء الذى سجل به هدفى الزمالك فى شباك الأهلى فى نهائى كأس مصر.

كما تحدث صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، عن فيريرا قائلاً :"كنت أتمنى استمراره لسنوات، فى مران فيريرا الأول معنا فوجئنا بأنه يقول لنا "انتم مبتعرفوش تلعبوا كورة" بعد هذه الجملة شعر البعض بالحزن خاصة أن الفريق فى هذا التوقيت كان يمتلك أفضل نجوم فى مصر"، متابعًا: "فيريرا يُعد المدرب الوحيد لنادى الزمالك الذى كان يرفض تواجد أى عضو مجلس إدارة يتواجد فى المران".