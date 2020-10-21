شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُعالج ركبة كريم نيدفيد ببرنامج خاص في "الماء والرمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الطبي للأهلي برنامج علاج مائي لكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من أجل أداؤه الفترة الحالية في إطار خطة الجهاز لعلاج اللاعب من الإصابة التى عانى منها مؤخراً في الركبة ، ويؤدي نيدفيد في الوقت الحالي جزءاً من برنامجه التأهيلي الذي يتضمن خوض تدريبات مائية ورملية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان كريم نيدفيد قد أجرى مؤخراً جراحة في غضروف الركبة وهي الجراحة الثالثة التى يُجريها اللاعب خلال الفترة الماضية بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ18 شهراً بسبب أكثر من جراحة في منطفة الركبة.

ويتابع الجهاز الطبي تحسن حالة اللاعب من أجل الاطمئنان علي جاهزيته للدفع به في مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية وذلك بالجري حول الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار تجهيزه للمرحلة القادمة والعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق.

في تصريحات سابقة ، قال كريم نيدفيد إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة ، موضحاً: "سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الأفريقي".

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وتابع: "حالتى الصحية تتحسن من وقت لآخر والمرحلة المقبلة أهم مرحلة فى التأهل، أتمنى أن أعود مع بداية الموسم المقبل والأهلى يراعي موقفي ولايستعجل عودتي، ومسألة انتهاء مشوارى الكروي بسبب الإصابة مجرد شائعة".

وأردف : "أشكر محمود الخطيب لما يقدمه لى، ولكل اللاعبين ودعمه للفريق لا تصفه كلمات، ومعاملة الخطيب للاعبين المصابين تمثل دعما كبيرا لنا" ، وتابع: "الأهلى يصرف كل مستحقاتي ومكافات البطولات واسمى لم يرفع من القائمة، والأهلي لم يتأخر في أي شيء يخص علاجي أو سفري، ومقاضاة المركز الطبي الالمانى الذى تسبب فى تفاقم اصابتى بالجراحة الخاطئة قرار يخص الاهلى".