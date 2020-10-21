ميدو يشيد بموقف الزمالك تجاه الرجاء.. ويطلب العدالة بتأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة بقرار إدارة القلعة البيضاء بعد عدم ممانعتها تأجيل مباراة الفريق ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء يوم السبت المقبل في غياب نصف نهائي دوري الأبطال، إلا أن الطرف المغربي قدم طلبًا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) طالبه بتأجيل موعد المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين.

كان الرجاء قد أعلن إيجابية 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه بالإضافة إلى أحد العاملين، كما أوصت اللجنة الطبية بالمغرب بعدم سفر الفريق إلى مصر وخضوعه للحجر الصحي لمدة 7 أيام.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء، الناحية الإنسانية أهم من أي بطولة وهي دي أخلاقنا ولازم نفخر بيها".

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وأضاف: "لو كانت الإصابات عندنا احنا كنا هنتمنى إن المنافس يكون عنده نفس أخلاقنا، نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا، وأنا متاكد لو عملنا كده هنكسب".

وتابع: "لازم الاتحاد الأفريقي يؤجل ماتش الأهلي والوداد علشان يبقى فيه فرص متكافئة في النهائي فيما يخص إعطاء عدد أيام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي".

وواصل: "لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠، لو الاتحاد الأفريقي أصر على لعب مباراة الأهلي والوداد في ميعادها يبقى الزمالك لازم يقول لأ".

وأتم: "لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي أخلاقنا وعلاقتنا بإخوتنا المغاربة أهم من أي شيء، ولكن يجب أن يشترط تأجيل مباراة الأهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق".