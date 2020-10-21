تطور جديد بشأن موعد مباراة الزمالك والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل بالقاهرة، ضمن حسابات إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات عبر "الخليج 365" الأربعاء أن كاف قرر تأجيل المباراة لتقام في نهاية أكتوبر بدلاً من 24.

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جاء تأجيل كاف بسبب ظهور حالات فيروس كورونا داخل الفريق المغربي، ما جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق إلى القاهرة.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الجانب المغربي ومسئولي كاف بشأن تأجيل المباراة نظرًا للوضع الراهن داخل الرجاء.

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء عن موافقته على تأجيل المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم، مساء الأحد الماضي، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" حسمه الزمالك بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي أشرف بنشرقي.