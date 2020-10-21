استجواب وزير الصحة المغربي بسبب "التفرقة" في التعامل بين الرجاء وأغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
توجه أحد الأحزاب المغربية باستجواب إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة المغربي، بسبب عدم تعامله مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فريق حسنية أغادير بنفس البروتوكول الذي جاء في حالة الرجاء البيضاء.
ووفقًا لمستند رسمي وقع عليه النائب البرلماني، الحسين حريش، فإن الحزب توجه بسؤاله إلى وزير الصحة المغربي بعدما تقرر وضع لاعبي الرجاء تحت الحجر الصحي بسبب إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.
وبحسب الخطاب، فإن قرار الصحة المغربية ترتب عليه تأجيل مباراته ضد الزمالك في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت القادم في استاد القاهرة الدولي.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد طالبت بوضع لاعبي الرجاء في الحجر ومنعهم من السفر إلى القاهرة قبل يوم 27 أكتوبر، بعدما أعلن النادي إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا.
وشدد الحزب في خطابه، أن وزارة الصحة لم تتعامل بالمثل مع حسنية أغادير قبل مواجهته مع نهضة بركان في الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية، مما أدى لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
وخسر حسنية أغادير مواجهته ضد نهضة بركان بهدفين لواحد يوم الإثنين الماضي، مما ترتب عليه الخروج من الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية.
وطالب الحزب في ختام بيانه بإعلان خالد آيت الطالب لخلفيات القرارات التي تم إتخاذها وأسبابها.
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