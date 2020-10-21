مصدر بالأهلي يكشف خطوة فيفا للحصول على غرامة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أخطر النادي الأحمر في خطاب رسمي بإيقاف اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النجم الرياضي الساحلي التونسي، إذا لم يسدد الغرامة الموقعة عليه.

وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات عبر "الخليج 365" الأربعاء: "خطاب فيفا ألزم اللاعب بسداد الغرامة خلال 45 يومًا من توقيت الخطاب وهو 16 أكتوبر".

وأوضح المصدر: "سنحصل على مستحقاتنا بعد قرار فيفا كاملة دون أن يتم تقسيط المبلغ".

Advertisements

وكان كوليبالي لعب في صفوف الأهلي خلال عام 2017، قبل أن يقرر اللاعب الهروب والرحيل دون الحصول على إذن من النادي، ليتجه الإيفواري عقب ذلك للتتوقيع مع فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي في مايو من عام 2019.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق فرض عقوبة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار، حيث أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي أنه توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي على تقسيط الغرامة.

ويعاني نادي النجم الساحلي من أزمات مادية الأمر الذي جعل نادي "جوهرة الساحل" يعجز عن تنفيذ اتفاقه مع الأهلي من أجل تسديد غرامة اللاعب الإيفواري.

وشارك كوليبالي البالغ من العمر 25 عامًا مع النجم الساحلي في 15 مباراة استطاع من خلالها المهاجم الإيفواري أن يسجل أربعة أهداف.