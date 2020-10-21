بيراميدز يرد.. هل يشارك في دوري الأبطال إذا توّج بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحدد موقفه حتى الآن حول مدى إمكانية مشاركة الفريق المتوج بلقب الكونفدرالية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

وأضاف عيد، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1": "كان يوجد أخبار حول مشاركة من يتأهل لنهائي الكونفدرالية في دوري الأبطال أو الفريق البطل في نسخة دوري الأبطال المقبلة، لكن لم نحصل على تأكيد رسمي حتى الآن".

وتابع: "أعتقد أن الاحتمال الأكبر سيكون الفريق المشارك هو البطل أو عدم مشاركة أي فريق".

Advertisements

وتحدث ممدوح عيد عن مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش :"منذ شهر يناير الماضي والجميع يتحدث عن رحيل الجهاز الفني، مصير الجهاز الفني سيتحدد عقب نهاية الموسم أي بعد نهاية مسابقتي الكونفدرالية والدوري".

وعن أسباب عدم اصطاب البعثة الثنائي الجديد رمضان صبحي وشريف إكرامي، رد :"كنّا نتمنى اصطحاب أكبر من عدد لكن بسبب ظروف فيروس كورونا تم اصطحاب 50 فردًا".

وكان بيراميدز أعلن تعاقده بصورة رسمية مع الثنائي شريف إكرامي بعد نهاية عقده مع الأهلي إلى جانب التعاقد مع رمضان صبحي قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي بعد فترة قضاها على سبيل الإعارة منذ يناير 2019.

واستطاع فريق بيراميدز أمس الثلاثاء الوصول لنهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في مسيرته عقب الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد، ليتأهل ممثل مصر الوحيد في البطولة حاليًا لمواجهة فريق نهضة بركان في مباراة مقرر لها يوم الأحد المقبل.