رسميًا.. السعيد "رجل" مباراة بيراميدز وحوريا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حصول عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه ضد حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.
وحسم بيراميدز تأهله إلى نهائي الكونفدرالية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حوريا كوناكري بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد.
وأعلن كاف في منشور عبر حساباته الرسمية صباح اليوم الأربعاء: "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى عبد الله السعيد".
واستعرض كاف عبر حسابه على تويتر، فيديو يرصد خلاله أبرز لقطات للسعيد.
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