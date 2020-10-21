صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره أياكس الهولندي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول وأياكس في المجموعة الرابعة رفقة ميتلاند الدنماركي وأتالانتا الإيطالي.

ويفتقد الفريق الإنجليزي في مباراته أمام غريمه الهولندي جهود العديد من اللاعبين أبرزهم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي الفريق والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة.

وعانى أليسون من إصابة في الكتف تعرض لها في تدريبات الفريق، ليغيب عن مباريات الريدز الأخيرة ضد أستون فيلا وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيغيب عن مباراة اليوم أمام آياكس، ليستمر أدريان في حراسة عرين الريدز.

بينما تعرض المدافع الهولندي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة تستدعي غيابه لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

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كما عانى تياجو ألكانتارا الوافد الجديد إلى صفوف ليفربول، لإصابة في الركبة بعد تدخل عنيف من ريتشالسون لاعب إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، ومن المرجح عدم جاهزيته.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فمن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فابينيو، جو جوميز، آندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.