تقارير: تعديلات في تشكيل الوداد استعدادًا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير مغربية، أن ميجيل جاموندي مدرب الوداد يدرس إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يحل الوداد ضيفًا على الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق المصري نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مدرب الوداد يسعى لتعديل تشكيل الفريق بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أنه من المتوقع أن يدفع جاموندي بالمدافع شيخ كومارا في التشكيل الأساسي للفريق المغربي بدلًا من يحيى جبران الذي سيعود لمركزه الأصلي في خط الوسط.

كما لفتت إلى أن مدرب الوداد قد يستعين بخدمات كازادي كاسونجو في مركز الهجوم بدلًا من جباجبو ماجبي.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الوداد والأهلي، سيواجه الفائز من مباراة الزمالك والرجاء في نهائي البطولة المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل.