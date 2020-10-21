دجلة يوضح تطورات مفاوضات بيع بيكهام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن ناديه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع نظيره الأهلي من أجل بيع مدافع الفريق أحمد رمضان "بيكهام" إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

وأضاف المدير الفني لفريق وادي دجلة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، :"نادي وادي دجلة لديه فلسفة من خلال حصول اللاعبين على الفرصة ثم اتخاذ خطوة أكبر في مشوارهم".

وتابع :"بيكهام لاعب هائل ويمتلك الحافز، وسأكون سعيد بخطوته المقبلة، لكن الاتفاق مع الأهلي لم يحسم بصورة نهائية".

Advertisements

وبسؤاله عن فرصة "بيكهام" من حيث المشاركة مع الأهلي، رد مدرب دجلة قائلاً :"أعتقد أن بيكهام لديه القدرة على المشاركة أساسيًا، كما يستحق أن ينضم للمنتخب في الفترة المقبلة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" أن هناك جلسة ستعقد بين مسئولي الأهلي ووادي دجلة من أجل حسم صفقة "بيكهام".

مدرب دجلة خلال حديثه عبر شاشة "أون تايم سبورتس" تحدث أيضًا عن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، قائلاً :"مصطفى محمد لديه إمكانيات كبيرة ويستحق خوض الاحتراف، أنا أتمنى أن يكون مصطفى محمد بين صفوف فريقي في الموسم المقبل".

وارتبط مصطفى محمد هداف فريق الزمالك في الموسم الحالي بالاحتراف حيث دخل اسمه ضمن دائرة المرشحين لفريق رينجرز الأسكتلندي إلى جانب صفوف فريقي فنربخشة وجالطة سراي التركيين.