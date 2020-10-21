شاهد.. ميدو يطالب الزمالك بالموافقه على تأجيل مباراته مع الرجاء

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق مسؤولي مجلس إدارة النادي بالموافقة على تأجيل مباراته ضد الرجاء المغربي في اياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل .

ونشر ميدو عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي تويتر قائلًا :" تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء..الناحية الانسانية اهم من اي بطولة وهي دي

اخلاقنا ولازم نفخر بيها..ولو كانت الاصابات عندنا احنا كنا هنتمنى ان المنافس يكون عنده نفس اخلاقنا..نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وانا متاكد لو عملنا كده هنكسب".

وتابع ميدو قائلًا :" لازم الاتحاد الافريقي يأجل ماتش الاهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة

في النهائي فيما يخص اعطاء عدد ايام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي..لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الافريقي اصر على لعب مباراة الاهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ!!".

وأختتم ميدو قائلًا :" لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا باخواتنا المغاربه اهم من اي شيء ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق..".