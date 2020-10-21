اليوم.. الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الوداد

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني
واستأنف الأهلي مرانه مساء أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين عقب العودة من المغرب؛ استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
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