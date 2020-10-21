موعد مواجهة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق انجاز جديد للرياضة المصرية بتأهله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ، على حساب حوريا الغيني بالأمس ، ليضرب ممثل مصر بالبطولة ، موعداً أمام نهضة بركان المغربي في مباراة اللقب .

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب المجمع الرياضي

مولاي الملك عبدالله في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ، يوم الأحد المقبل .وحقق فريق بيراميدز فوزا تاريخيا على حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل لاشئ ليتأهل إلى مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ونجح بيراميدز في ترجمة تفوقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 73، عن طريق الجناج إبراهيم حسن قبل أن يعزز عبد الله السعيد التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة الغاء هدف لفريق حوريا كوناكري سجله السيني كمارا في الدقيقة 86.

وكان فريق نهضة بركان قد تأهل لنهائي البطولة عقب تغلبة علي فريق حسنية أغادير بهدفين مقابل هدف.