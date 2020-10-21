الليلة.. الأهلي يدخل معسكرًا استعدادًا لمواجهة الوداد ‏

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم علىملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.
ويجري الأهلي مسحة طبية اليوم علىهامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.
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