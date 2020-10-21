شباب الإسماعيلي يتغلب على المصري وديًا

حقق فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي مواليد 99 الفوز نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأخير ببورسعيد أحرز هدفي الإسماعيلي اللاعب محمد سليمان. وتأتي المباراة ضمن برنامج الإستعداد للموسم الجديد الذي سينطلق منتصف الشهر القادم. يقود الفريق فنيا، عادل ابو جريشه مشرف عام علي الفريق، عطية صابر مدير فني، أيمن كمال مدرب عام، أحمد عبده مدرب حراس مرمي، باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي، محمد صالح إداري.

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