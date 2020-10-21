في ذكرى إغراق المدمرة إيلات .. الإسماعيلي يهنئ قائد القوات البحرية

أرسل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى برقية تهنئة للفريق "أحمد خالد" قائد القوات البحرية ، وذلك بمناسبة العيد السنوي للقوات البحرية. وجاء نص البرقية كالتالى … يسعدني أن أبعث إليكم،بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد السنوى للقوات البحرية الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى انتصار أبطال القوات البحرية علي القوات الإسرائيلية بحرب الاستنزاف، وتمكنهم من إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر عام 1967 .

ويؤكد المهندس إبراهيم عثمان والسادة أعضاء المجلس عن بالغ تقديرهم لما يتم بذله من جهود مخلصة وتوجيهات مستمرة لحماية حدود الوطن والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم. الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى انتصار أبطال القوات البحرية علي القوات الإسرائيلية بحرب الاستنزاف، وتمكنهم من إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر عام 1967 .ويؤكد المهندس إبراهيم عثمان والسادة أعضاء المجلس عن بالغ تقديرهم لما يتم بذله من جهود مخلصة وتوجيهات مستمرة لحماية حدود الوطن والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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