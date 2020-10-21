الجهاز الفني لكرة الصالات بالنادي الإسماعيلي يجتمع مع لاعبيه

عقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الصالات بالنادي الإسماعيلى اجتماعا مع لاعبيه ، عقب الوصول لفندق الإقامة وذلك بحضور عادل مصطفى مدير النشاط الرياضى.
ويستعد الدراويش لخوض منافسات دورة تحديد البطل بعد الفوز مؤخرا علىفريق ميت عقبة.
بدأ الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة ، قبل أن يحرص الجهاز الفنى على تحفيز لاعبيه بضرورة بذل كل لاعب أقصى ما لديه لنيل درعالدورى والسعى نحو إعادة الفريق لمنصات التتويج.
كما نقل عادل مصطفى مدير النشاط الرياضى رسالة دعم من قبل أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى.
واختتم الاجتماع بتعاهد اللاعبين على إسعاد الجماهير العاشقة للفريق والتى دائما ما تسعى لمساندتهم فى كل الأوقات.
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