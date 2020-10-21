هل يعود بيتر تشيك من الاعتزال للعب مع تشيلسي؟

سجل تشيلسي الإنجليزي حارس مرماه الأسطوري المعتزل بيتر تشيك في قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعمل الحارس التشيكي المعتزل في منصب مستشار الشؤون التقنية والأداء حاليًا في النادي اللندني.

وأوضح تشيلسي أنه لجأ لهذه الخطوة كإجراء احترازي بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

واعتزل تشيك كرة القدم في مايو 2019 بعد مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم.

وانضم تشيك إلى آرسنال في 2015، بعد قضاء 11 موسمًا ضمن صفوف تشيلسي، أثبت خلالها حارس المنتخب التشيكي السابق أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

ويحمل الحارس البالغ من العمر 38 عامًا الرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه برصيد 202 مباراة، كما شهد موسم 2004/05 تسجيله رقمًا قياسيًا آخر إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مباراة، بجانب حمله للرقم القياسي لعدد المباريات التي حافظ فيها على عذرية شباكه مع نادي واحد برصيد 162 مباراة مع تشيلسي.

وانضم تشيك إلى تشيلسي في 2004 قادمًا من رين الفرنسي ليساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 50 عامًا.

وتعرض تشيك لإصابة خطيرة في الرأس بعد التحامه مع لاعب ريدينج، ستيفن هانت في أكتوبر 2006، مما استوجب خضوعه لعملية جراحية في الجمجمة.

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وعاد الحارس التشيكي إلى الملاعب بعد ثلاثة أشهر من الإصابة مرتديًا قناعًا مثل الذي يرتديه لاعبي رياضة الرجبي.

وتوج تشيك بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي أربع مرات، بجانب أربعة ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، لقب بطولة الدوري الأوروبي، ثلاثة ألقاب كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب دوري أبطال أوروبا في 2012، عندما تصدى لثلاث ضربات جزاء خلال المباراة الشهيرة أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي البطولة.

وخسر تشيك مكانه كحارس أساسي في تشكيلة تشيلسي عام 2014 لصالح البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي، ورحل الحارس التشيكي عن ستامفورد بريدج في نهاية ذلك الموسم، بعد أن سجل رقمًا قياسيًا بحفاظه على نظافة شباكه في 228 مباراة بجميع البطولات مع البلوز.

وانتقل تشيك إلى آرسنال في 2015 وأصبح الحارس الأساسي للفريق على مدار ثلاثة مواسم، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2017، قبل أن يفقد دوره كحارس أساسي في موسمه الأخير 2018/19 لصالح الألماني بيرند لينو.

وشارك تشيك في 124 مباراة مع منتخب التشيك على مدار 14 عامًا، قبل أن يعتزل اللعب الدولي في عام 2016.

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