ما هي بطولة الدوري الأوروبي الممتاز التي تضم الأندية الكبرى؟

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أمس الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان يجريان محادثات مع كبرى الأندية في أوروبا للانضمام إلى بطولة جديدة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” بتمويل يصل إلى خمسة مليارات.

ورفض مانشستر يونايتد التعليق على هذا التقرير، كما لم يرد ليفربول على طلب التعليق حتى الآن.

ونقلت الشبكة الإنجليزية عن مصادر لم تذكرها، قولها إن أكثر من 12 فريقًا من الدوريات الخمسة الكبرى: الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي، يناقشون تأسيس بطولة جديدة تحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز على أمل انطلاقها بحلول عام 2022.

وأضاف تقرير السكاي أن الممولين يأملون توفير خمسة مليارات يورو لتدشين البطولة الجديدة.

وأشارت سكاي إلى أن الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم يعكف على الانتهاء من وضع التصور المبدئي للبطولة، التي من المتوقع أن يشارك فيها 18 فريقًا يتنافسون خلال الموسم الأوروبي المعتاد، قبل دخول الأدوار الإقصائية.

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ولم يعلق الاتحادين الدولي والأوروبي (يويفا) على هذه الأنباء حتى الآن، حيث اتصلت وكالة رويترز البريطانية بالمؤسستين من أجل الحصول على تعليقهما.

جدير بالذكر أن فكرة إقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، طُرحت على مدار العشرين عامًا السابقة، لكن

الاتحاد الأوروبي للعبة عارضها بقوة.

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