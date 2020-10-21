غياب ميسي ورونالدو وصلاح عن التشكيلة الأغلى في العالم

نشر موقع ترانسفير ماركت، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والأندية، تشكيلة مكونة من 11 لاعبًا أصحاب القيمة الأعلى تسويقيًا في العالم، والمفاجأة كانت غياب الأسطورتين: قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الموقع التشكيلة يعرض فيها الفريق الأغلى في العالم، في مختلف الخطوط، وبقيمتهم السوفية المقدرة حاليًا.

وحافظ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي على مكانته في المركز الأول كأغلى اللاعبين قيمة في العالم وصلت إلى 180 مليون يورو.

وجاء في حراسة المرمى السلوفيني يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد الإسباني، أما خط الدفاع فتواجد فيه الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، من ليفربول الإنجليزي، والهولندي ماتياس دي ليخت، من يوفنتوس الإيطالي، والكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ الألماني.

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أما خط الوسط، جاء فيه الألماني جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، والسنغالي ساديو ماني من ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروينه والإنجليزي رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي الإنجليزي.

واحتل خط الهجوم نجما باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور. في حين غاب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التشكيلة، رغم أن النجم المصري ضمن أغلى خمسة لاعبين في العالم منذ العام الماضي.

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