آرسنال يوجه صفعة جديدة لمسعود أوزيل

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، استبعاد نجمه الألماني مسعود أوزيل، من قائمته الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي تضم 25 لاعبًا، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، أن أوزيل لن يظهر مرة أخرى بقميص آرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يناير المقبل بعد استبعاده من القائمة، مع العلم أنه يتم السماح للأندية بمراجعة قائمتها في بداية العام الجديد، خلال الميركاتو الشتوي.

لكن قرار المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، يعني الإستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، واستبعاده من خطط الفريق الفنية وأصبح استمراره شبه مستحيل الفترة القادمة.

حيث قال أرتيتا الشهر الماضي إن تشكيلته بدأت تتبلور، وأن أوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان فيها، ليثير الشكوك بشأن مستقبل نجم ريال مدريد السابق.

ويأتي قرار استبعاد أوزيل، بعد سلسلة من المشاكل بين اللاعب وإدارة النادي بدأت الموسم الماضي وانتهت برفض أوزيل لقرار تخفيض الرواتب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ليتم استبعاده رسميًا من قائمة الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

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وفي السياق ذاته، كشف مدافع آرسنال السابق، ورئيس أكاديمية النادي الحالي، بير ميرتيساكر أن استبعاد أوزيل لأسباب شخصية وليس بسبب أدائه في التدريبات أو في الملعب.

حيث أشار الدولي الألماني السابق في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أوزيل تزوج وأصبح لديه عائلة، ومن الممكن أن يكون تركيزه قد تحول إلى عائلته بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن مسعود أوزيل ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي في صيف 2021، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًًا، كأعلي اللاعبين أجرًا في الفريق مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وتعود آخر مباراة شارك فيها أوزيل بقميص آرسنال إلى السابع من مارس الماضي، وتقاضى نحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال في تلك الفترة.

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