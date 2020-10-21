جوائز دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مهب الريح

كشفت صحيفة التايمزالبريطانية في تقرير لها أمس الثلاثاء أن الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستنخفض خلال المواسم الخمسة المقبلة، وذلك بعد تأثر الاتحاد القاري للعبة ماليًا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أبلغ الاتحادات الأعضاء بأنه خسر 560 مليون يورو عقب انخفاض دخل البث التلفزيوني والرعاية بسبب تأجيل مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي، مما يعني أن الخسائر ستصبح بالمليارات إذا استمرت الأزمة الأعوام القادمة، وبدورها ستنخفض الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، خلال الخمسة مواسم المقبلة.

وتعطلت البطولتان في مارس الماضي عندما أفسدت الجائحة الموسم الرياضي، ولم يتم استئناف هاتين البطولتين إلا في أغسطس بعد نتهاء كافة مواسم البطولات المحلية الكبرى في القارة العجوز.

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كما أقيمت مباريات أدوار خروج المغلوب بدون جماهير في ملاعب محايدة، ولعبت كل جولة من مباراة واحدة بدلًا من شكلها المعتاد من مباراتي ذهاب وإياب.

وأشار تقرير التايمز أيضًا إلى أن الأندية الإنجليزية يمكنها أن تتوقع انخفاض دخل البث التلفزيوني والجوائز المالية بنحو 4%.

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