الامارات | صحف مغربية: الاتحاد الإفريقي يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في الأبطال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف مغربية عن موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل. وأكدت ذلك صحف عديدة، بينها صحيفة المنتخب المغربية والتي قالت إن "كاف" وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء بإياب نصف النهائي، عقب منع السلطات المحلية فريق الرجاء من السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد اكتشاف 9 حالات من فيروس كورونا في الفريق. وأضاف التقرير إلى أن التأجيل سيكون لما بعد 27 من الشهر الجاري عقب نهاية فترة الحجر الصحي لفريق الرجاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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