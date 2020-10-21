شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة من طالب لـ«الخطيب».. ورئيس الأهلي: باب النادي مفتوح أمام الأهلاوية أصحاب المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الطالب خالد الأسيوطي بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط، الذي يعمل أيضًا في مجال «الأنتيكة» على إهداء محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مجموعة من الصور المطبوعة على الخشب على شكل ساعة دائرية.

وقام الشاب بالحضور إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، قادمًا من مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، وانتظر «الخطيب» لحين انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، لإهدائه مجموعة الصور التي اختارها له، وقام بطباعتها على الخشب.

ووجه رئيس الأهلي الشكر للطالب على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن باب النادي مفتوح دائمًا أمام جميع النماذج المشرفة من الشباب الأهلاوي أصحاب المواهب.

وقام الطالب برد التحية للكابتن محمود الخطيب، والتقط معه مجموعة من الصور التذكارية.

وقال «خالد» إنه يعمل بحرفة «الأنتيكة» إلى جانب دراسته للإنفاق على نفسه، مشيرًا إلى أنه يعشق الكابتن «الخطيب» منذ الصغر ويحرص على مشاهدة أهدافه.

وأضاف أنه سبق أن اجتاز اختبارات الناشئين في فريق النادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٠، لكنه تعرض للإصابة ولم يستطع استكمال المشوار.

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