شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏

كما يجري الأهلي مسحة طبية على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «كاف».‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي، على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء أمس، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏