شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.
كما يجري الأهلي مسحة طبية على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء أمس، بعد فترة راحة استمرت يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,547
-
تعافي
98,314
-
وفيات
6,130
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.