شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسحة كورونا استعدادًا للوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسحة جديدة لاكتشاف فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول اللاعبين اليوم الأربعاء، معسكرًا مُغلقًا لمدة 48 ساعة قبل المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والوداد المغربي، في نصف نهائي البطولة في القاهرة، يوم 23 أكتوبر المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.