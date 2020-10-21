شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه بلبيس اليوم استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مباراة ودية أمام فريق بلبيس أحد فرق القسم الثالث اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الرابعة عصرًا، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وذلك في ختام الأسبوع الرابع من المعسكر الذي بدأ منتصف سبتمبر الماضى استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.
وخاض منتخب شباب مصر مؤخرًا عدة مباريات ودية، كان آخرها مباراته أمام نادي الديوانية العراقي وانتهت بفوز شباب الفراعنة بثلاث أهداف مقابل هدفين.
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