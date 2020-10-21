شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يختار عبد الله السعيد رجلاً لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى «كاف»، النجم عبدالله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد محمد الخامس في نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وحصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0.

وكان «كاف» قد طرح استفتاءً للحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة، وحصر الاستفتاء بين عبدالله السعيد، إبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا، مقابل لاعب واحد فقط من حوريا الغينى، وهو النجم لمين فوفانا.