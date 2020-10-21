شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور «كوكا» وقمة بايرن وأتلتيكو.. مواعيد مباريات دوري الأبطال الليلة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، الليلة، 8 مباريات في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما ستشهد مشاركة لاعبين مصريين هما محمد صلاح مع ليفربول وأحمد حسن كوكا مع أوليمبياكوس، كما ستشهد مباراة قمة بين بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي منافسه لوكوموتيف موسكو الروسي الساعة السابعة إلى خمس دقائق مساء، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق سوار الذهب، كما يستضيف في الوقت نفسه نادي ريال مدريد الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ويذاع اللقاء على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق رؤوف خليف.

وفي التاسعة مساء، يستضيف بايرن ميونخ الألماني نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة مباريات اليوم، وتذاع على «بي إن سبورتس 3» بتعليق حفيظ دراجي.. كذلك يحل بروسيا مونشنجلادباخ ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 4» بتعليق على محمد على.

وفي الوقت ذاته، يلاقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره البرتغالي بورتو، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق محمد بركات، كما يستضيف أولمبياكوس، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، نظيره مارسيليا الفرنسي، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 6» بتعليق جواد بدة.

ويصطدم ميتلاند الدنماركي بأتالانتا الإيطالي كذلك في تمام التاسعة، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 5»، في الوقت الذي سيحل فيه ليفربول، بقيادة محمد صلاح، ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي، ويذاع اللقاء على «بي إن سبورتس 1» بتعليق عصام الشوالي.

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