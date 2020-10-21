شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لمواجهة البرازيل.. المنتخب الأوليمبي يبحث ترتيبات معسكره المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اليوم الأربعاء، الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، في حضور الدكتور أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأوليمبي، لبحث ترتيبات المعسكر المقبل، حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.

ويناقش الجهاز الفني خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الأخيرة منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر والمباريات الأفريقية تمهيدا لاختيار القائمة.

ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أوليمبياد طوكيو يوليو القادم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبي البرازيلي تحدد لها 16 نوفمبر على ستاد الجوهرة السعودي بمدينة جدة، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفني بعد انتهاء الاجتماع في حفل تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد، والذي تحدد له الرابعة عصرا بمقر الاتحاد.

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