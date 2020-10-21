شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه مساء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على الصعيدين الإنشائي والرياضي.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس عددًا من القرارات التي جاءت على النحو التالي:

- التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق، التي عقدت بتاريخ ١ أكتوبر الجاري.

- تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد المقترحات وجدول الأعمال والكتيب، الخاصة بالجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها يومي ٢٧ و٢٨ نوفمبر القادم، والتي قام المجلس باستعراض جدول أعمالها، على أن يتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية يوم ٣١ أكتوبر وفقًا للائحة.

- تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، وعضوية المدير التنفيذي، والمستشار الهندسي، للإشراف على إنشاء الجراج بفرع النادي بمدينة نصر، على مساحة ٣٣ ألف متر لخدمة الأعضاء.

- ترشيح حنان الزيني، مسؤول اللوائح والتراخيص، للحصول على أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع المحكمة الرياضية و«فيفا».

- وفيما يتعلق بفرع النادي في التجمع الخامس، استعرض المجلس الملف المقدم من المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي، الذي أكد الانتهاء من ٨٠% من البنية التحتية لكامل مساحة الفرع، البالغة ٥٠ فدانًا.

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وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ ٧٠% من الإنشاءات الخاصة بالفرع في يوليو ٢٠٢١.

وبناء عليه قرر مجلس الإدارة إصدار بطاقات عضوية مؤقتة تمكن أعضاء فرع التجمع الخامس من دخول الأفرع المختلفة، بتذاكر مخفضة بنسبة تخفيض ٥٠%، مع استمرار العمل بقرار المجلس السابق الخاص بالسماح لأبناء فرع التجمع بالاشتراك في الأكاديميات المختلفة بنفس رسوم أعضاء النادي، والسماح بدخولهم بالمجان مع ذويهم بمجرد إبراز إيصال الاشتراك.