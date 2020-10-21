شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي أياكس أمستردام الهولندي، الليلة، نظيره الإنجليزي ليفربول، على ملعب يوهان كرويف آرينا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.
وومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء، وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق التونسي عصام الشوالي.
وسيخوض النجم المصري محمد صلاح المباراة مرتديًا حذاءً خاصًا باللونين الأبيض والذهبي، فيما سيحمل اسمه والرقم 100 بالإضافة إلى علم مصر، احتفالًا بوصوله إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول.
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