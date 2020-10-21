شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات نصف نهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الأربعاء، مباراتي الدور قبل النهائي للدوري الممتاز لكرة الصالات، على ملعب الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان.

ويلتقي مصر المقاصة مع الإسماعيلي في الساعه الرابعة عصرا، فيما يلتقي ميت عقبة مع الإعلاميين في السادسة مساءا، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد غد الخميس.

يذكر أن مصر المقاصة قد تأهل للدور قبل النهائي بعد تربعه على القمة برصيد 45 نقطة وجاء ميت عقبة في المركز الثاني برصيد 36 نقطة والإعلاميين ثالثا برصيد 33 نقطة وحسم الاسماعيلي المركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد منافسة شرسة مع البنك الأهلي الذي جاء في المركز الخامس برصيد 21 نقطة والمنيا صاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة.

بينما هبط من الدوري الممتاز للقسم الثاني فريقي ناصر الفكرية الذي احتل المركز الثامن بثماني نقاط ووراق العرب الذي جاء في المركز العاشر والأخير بنقطتين.