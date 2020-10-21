شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشكل لجنة للتفتيش على مراكز شباب بنها وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعضوية عبدالعليم حماد ونادية حسين على، لمتابعة مراكز الشباب بإدارتي بنها وكفر شكر.

ففي إدارة شباب بنها تم متابعه مركزي شباب جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وتبين أنهما مفتوحان ويمارس بهما النشاط بشكل كامل.

وفي إدارة شباب كفر شكر تم متابعة مراكز شباب كفر الولجا وأسنيت والمنشأه الكبرى وتبين أنها تمارس نشاطها بشكل كامل.

أما مراكز شباب الصفين والمفتى وكفر تصفا والمنشأة الصغرى وكفر رجب تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

وقامت اللجنه بمتابعه نشاط الكاراتيه في مركز شباب كفر تصفا.

وأوصت اللجنة المراكز بالاهتمام بالنظافة وتنفيذ التوصيات الموجودة في سجل الزيارات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مرض كورونا، مشددا على المترددين على الملاعب بالالتزام بالآداب العامة والأخلاق الرياضية مع مراعاه متابعة استخراج الإيصال الخاص بتأجير الملعب قبل ممارسة نشاط كرة القدم.

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وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.