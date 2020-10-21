شكرا لقرائتكم خطوة واحدة تفصل بيراميدز من معادلة إنجاز الأهلي والزمالك فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح فريق بيراميدز "حديث الولادة" من تحقيق أول لقب قارى فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على ستاد المركب محمد الخامس فى المغرب، وذلك بعد أن حقق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى مواجهة نصف النهائى بنتيجة 2 / 0، ليقترب بيراميدز بقوة من معادلة انجاز الأهلى والزمالك فى تلك البطولة، حيث سبق لكل قطب منهما أن حقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة فى تاريخه.

بيراميدز يقترب من اقتناص لقب الكونفدرالية الثالث للكرة المصرية، حيث كان الأهلى أول فريق مصرى يحقق اللقب فى عام 2014، ثم جاء الزمالك وحقق اللقب الثانى عام 2019، وفى العام الحالى 2020 اصبح الفريق السماوى الأقرب لتحقيق اللقب الثالث للكرة المصرية، لاسيما وأن بطولة الكونفدرالية شهدت معاناة بعض الفرق المصرية، ونرصد تاريخ تلك الفرق فى الأسطر التالية..

2004 كان بداية مشوار الأندية المصرية فى الكونفدرالية، حيث شارك الإسماعيلى وودع البطولة من دور الـ 32 بعد الخسارة من الملعب التونسى.

2005 مثل مصر فى الكونفدرالية المقاولون العرب والإسماعيلي وخرجا الفريقين من دور المجموعات.

2006 شارك الاتحاد السكندري وحرس الحدود وخرجا من دور الـ16 الأول أمام فريقي الترجي التونسي وهارتلاند النيجيري.

2007 شارك إنبي والإسماعيلى فى البطولة، وودع الفريق البترولى من دور الـ32 أمام جمعية الشلف الجزائري، وخرج الدراويش من دور المجموعات.

2008 شارك حرس الحدود فى البطولة وخرج من دور المجموعات.

2009 لعب إنبي وحرس الحدود والأهلي في البطولة، وخرج الفريق البترولي من نصف النهائي أمام الملعب المالي، وخرج الحرس من دور المجموعات، كما خرج الأهلي من دور الـ16 الثاني، أمام سانتوس الأنجولي

2010 خرج بتروجت من دور الـ16، وحرس الحدود من دور المجموعات.

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2011 خرج الإسماعيلي من دور الـ32 أمام سوفاباكا الكيني، كما خرج الحرس أمام موتيما الكونغولي في دور الـ16 الأول.

2012 خرج فريق إنبي البطولة من دور الـ16 الأول أمام إنتر باماكو المالي.

2013 خرج إنبي والاسماعيلي من دور الـ16 الثاني أمام فريقي سان جورج الإثيوبي والبنزرتي التونسي.

2014 حقق فريق الأهلى أول لقب للكرة المصرية بعد الفوز على سيوى سبورت بطل كوت ديفوار، وودع حينها وادى دجلة البطولة من دور الـ 16 الأول أمام دجوليبا المالي.

2015 خرج بتروجت من دور الـ32 أمام دجوليبا المالي، كما ودّع الأهلي والزمالك من نصف النهائي أمام فريقي أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي والنجم الساحلي التونسي.

2016 خرج إنبي من دور الـ16 أمام مونانا الجابوني، كما خرج مصر المقاصة أمام أهلي طرابلس الليبي في دور الـ16 الثاني.

2017 المصري البورسعيدى خرج أمام كمبالا سيتي الأوغندي في دور الـ 32 الثاني، وودّع سموحة من دور المجموعات.

2018 خرج الزمالك من دور الـ 32 الأول أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، وودّع المصري البطولة من نصف النهائي أمام فيتا كلوب الكونغولي.

2019 حقق الزمالك اللقب الثانى للكرة المصرية بعد التتويج باللقب على حساب نهضة بركان المغربى، وخرج المصري من البطولة من دور الـ 32 الأول أمام فريق ساليتاس البوركيني.

2020 تأهل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان فى النهائى، بينما ودع المصرى البورسعيدى البطولة على يد الأخير فى إياب دور الثمانية.