شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يؤكد موافقة حسام عاشور على الانضمام للاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى أحمد شوبير، موافقة حسام عاشور كابتن النادى الأهلى السابق، على اللعب لفريق الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: حسام عاشور وافق على الانضمام إلى الاتحاد بعد استشارة بعض زملائه القدامى.

وفى وقت سابق أشار حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس بمقر نادى الاتحاد بسموحة، إلى أن الجهاز الفنى قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد لفتح صفحة جديدة، لكنه لم يتواصل معنا أو يرد على الاتصال، ونفتح أيدينا لجميع اللاعبين.

كما أشار حسام حسن فى المؤتمر الصحفى إلى أن هناك اتجاها للتعاقد مع قائد الأهلى حسام عاشور وتم فتح قنوات اتصال معه، وسيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، ونتمنى وجود لاعبين لديهم الطموح، وكل الصفقات الجديدة لابد أن تمتلك الطموح ونعمل على ضم لاعبين كبار بمواصفات معينة.

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وكشف أحمد شوبير، عن تطور مستوى صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى بدنياً وفنياً خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر، وقال: الأهلى اطمأن على المصابين قبل مباراة الوداد، موسيمانى ركز فى مران الأمس على الجانب التكتيكى واللاعبين مبسوطين معاه ومتجاوبين مع أسلوبه، وصالح جمعة خس جداً وبدأ يظهر بشكل جيد فى المران، على لطفى الوحيد الذى غاب عن تمرين الأمس بسبب حالة وفاة.

وواصل: الأهلى قرر دخول معسكر بدرى جداً لأهمية المباراة، ولا يوجد غرور بنتيجة اللقاء الأول، واستقبال الوداد تم على أكمل وجه، وسيبدأ الفريق تدريباته على ملعب الدفاع الجوى.

واختتم: الوداد سهل عودة فرجانى ساسى بسبب استحكام الإجراءات الاحترازية فى المغرب، ويجب أن نحى مجلس إدارة الأهلى على قراراته الأخيرة ومنها تطوير ملعب التتش.