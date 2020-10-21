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21 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة المقاولون فى الكأس

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جدة - عمرو شويل استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر الى السويس والدخول فى معسكر مغلق بـ 21 لاعب لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمقرر لها غدا الخميس.

 

وكان العميد قد تولى المهمه منذ أيام قليله خاض خلالها 3 تدريبات فقط على ملاعب النادى فى سموحه وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد مؤكدا أن مباريات كاس مصر لا تعرف المستحيل و أنها بطوله منفصله ثلاث مباريات فقط تحقق لسيد البلد بطوله يحلم بها جماهير الثغر.

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اختار البدري 21 لاعبا هم : عماد السيد و عمرو خليل فى حراسه المرمى، محمود شعبان و أسامه العزب و إسلام جمال و مروان النجار و محمد رجب و سيد سالم و صبرى رحيل فى خط الظهر، مروان عطيه و عبد الغنى محمد و كريم الديب و خالد الغندور و محمد الصباحى و أيمن غباشى و رازق سيسيه و أحمد راشد فى خط الوسط، خالد قمر و احمد رفعت و اكوى و بلال السيد فى خط الهجوم.

 

يغيب عن فريق الاتحاد السكندري أمام المقاولون كلاً من  محمد أنور و محمود رزق و هشام محمد و عمر الميدانى و أحمد حجى للإصابه وأحمد نبيل مانجه للإيقاف ومحمود الزنفلى لأسباب فنيه.

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